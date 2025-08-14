Eine Stadt bei Paris wollte kostenlos den Film Barbie zeigen - in einem Open Air Kino.

Der Bürgermeister hat das Event aber abgesagt - wegen Gewaltdrohungen. Er hat einer französischen Zeitung gesagt, dass das beim Aufbau des Kinos passierte. Jugendliche hätten den Arbeitern gesagt, dass Barbie Homosexualität fördern würde - und dass sie mit Gewalt verhindern würden, dass der Film gezeigt wird.

Frankreichs Kulturministerin hat gesagt, dass sie die Jugendlichen anzeigen will. Sie sagte, durch die Aktion seien Familien und Kinder von Kultur ausgeschlossen worden.

Der US-Film Barbie kam vor zwei Jahren raus. Er handelt davon, wie die Puppen Barbie und Ken kurzzeitig in die echte Welt kommen.