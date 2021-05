An der Atlantikküste Frankreichs haben Spaziergänger am Wochenende einen toten Wal gefunden.

Das Tier war im Süden des Landes bei Messange gestrandet. Meeresforschende haben nach einer Autopsie offenbar 16 Kilo Plastik im Magen des verendeten Wals gefunden. Sie sagen, dass das mehr als 5 Meter lange Wal-Weibchen an einer Parasitenerkrankung gelitten habe. Deswegen habe der Schnabelwal nicht mehr in großer Tiefe Beute jagen können, sondern musste an der Oberfläche bleiben. Es kann sein, dass das Tier deswegen so viel Plastikmüll geschluckt hatte und letztendlich daran gestorben ist. Mehrere französische Medien hatten über das Ereignis berichtet.

(Anmerkung der Redaktion: Das verwendete Bild ist ein Symbolbild und zeigt nicht das tatsächlich verendete Wal-Weibchen.)