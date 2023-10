In das Baguette in Frankreich kommt ab sofort weniger Salz.

Der französische Bäckereiverband hat sein Rezept für das Brot geändert, um den Salzkonsum im Land zu senken. Auf 100 Gramm Baguette sollen jetzt 1,4 Gramm Salz kommen - bisher waren es 1,5 Gramm. Was nach wenig klingt, soll große Folgen haben. Denn Brot spielt in Frankreich bei der Ernährung eine große Rolle - und ist in der Regel für 20 Prozent des täglichen Salzkonsums der Menschen dort verantwortlich.

Der Verband hatte schon letztes Jahr einmal die Salzmenge in seinen Brotrezepten gesenkt - nicht nur für Baguettes, sondern auch für Vollkorn- oder Sauerteigbrote. Von ihm heißt es, dass sich ein Großteil der Bäckereien im Land an die Vorgaben hält.