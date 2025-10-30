Frankreich führt im Sexualstrafrecht den Grundsatz "Nur Ja heißt Ja" ein.

Nach der Nationalversammlung hat auch der Senat dem Gesetz zugestimmt. Wer Sex haben will, braucht dafür in Zukunft die explizite Zustimmung. Heißt: Wenn jemand schweigt oder nicht reagiert, darf das nicht automatisch als Zustimmung gewertet werden.

Die Debatte über ein geändertes Sexualstrafrecht hat in Frankreich mehrere Jahre gedauert. Aufgeflammt war sie zuletzt mit dem Fall von Gisèle Pelicot. Ihr Ehemann hatte sie knapp zehn Jahre lang betäubt, vergewaltigt und sie auch anderen Männern angeboten.

Das "Nur Ja heißt Ja"-Prinzip gilt auch schon in mehreren anderen europäischen Ländern, allerdings nicht in Deutschland.