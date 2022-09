In Frankreich ist ein Versuch gestartet, Müll durch Werbeprospekte zu vermeiden.

In elf Städten und Gemeinden dürfen Prospekte nur noch in Briefkästen geworfen werden, auf denen ein "Ja! Werbung"-Sticker klebt. Mit dabei sind unter anderem die Städte Bordeaux, Grenoble und Nancy. Der Versuch läuft über knapp drei Jahre und soll dann ausgewertet werden. Die Idee stammt aus einem Bürgerkonvent zum Klimaschutz und ist inzwischen im Klimagesetz festgeschrieben.

Mehr als 26 Kilo Werbung pro Haushalt



Bisher gibt es in Frankreich "Stopp Werbung"-Aufkleber, die verhindern sollen, dass Anzeigenblätter in der eigenen Post landen. Laut einer Untersuchung klebten sie 2020 an etwa jedem sechsten Briefkasten. Trotzdem bekam im Schnitt jeder Haushalt mehr als 26 Kilogramm Werbung.