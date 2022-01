Wie günstig darf ein Baguette sein?

Diese Frage beschäftigt gerade vor allem Landwirte und Bäckerinnen in Frankreich. Ausgelöst wurde die Diskussion von einer Supermarktkette. Sie kündigte an, den Preis für ein Baguette zu senken, auf 29 Cent. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben Familien entgegenkommen, die unter den steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie leiden.

In der Landwirtschaft und der Backbranche sorgt die Preissenkung für Kritik. Lebensmittel würden verramscht und die Produkte entwertet, heißt es. Ein französischer Agrarverband sagt, dass ein Baguette letztes Jahr im Schnitt 90 Cent gekostet hat.

Hoher Stellenwert - wichtiges Thema

Inzwischen hat sich auch Frankreichs Politik in den Baguette-Streit eingeschaltet. Der Wirtschaftsminister sagte in einem Interview, wem es um ein hochwertiges Baguette gehe, der könne ja zum Bäcker vor Ort gehen.

In Frankreich hat das Baguette einen hohe Stellenwert. Die Regierung will, dass das es immaterielles Kulturerbe der Unesco wird.