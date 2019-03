In Frankreich kämpft eine kleine Stadt wie Asterix und Obelix gegen die Römer - oder in diesem Fall gegen einen Geschäftsmann.

Der hat der Kleinstadt Laguiole im Südosten quasi ihren Namen geraubt. Seit rund 25 Jahren verkauft er Lizenzen unter dem Namen "Laguiole" an Unternehmen, die dann ihre Produkte so nennen dürfen. Wenn die Stadt selbst für sich Werbung machen will, müsste sie dem Geschäftsmann erstmal Geld dafür bezahlen.

Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur AFP, wie die Stadt einen wichtigen Sieg vor Gericht errungen hat. Ein Berufungsgericht in Paris hat den Namen "Laguiole" für etwa 20 Produkte verboten. Den ersten Sieg gegen den Geschäftsmann gab es vor zwei Jahren. Laguiole ist berühmt für seine Messer. Ein Hersteller hatte sich erfolgreich dagegen gewehrt, dass der Geschäftsmann Lizenzen an andere Messer-Hersteller verkaufen kann.