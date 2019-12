Einen Zoo kaufen und die Tiere freilassen: Das ist das Ziel einer ungewöhnlichen Spendenaktion in Frankreich.

Sieben Organisationen sammeln im Netz Geld, um einen Tierpark in der Bretagne zu kaufen. Unter dem Schlagwort Reild haben die Initiatoren schon einen Vorvertrag mit einem Zoo im Westen Frankreichs abgeschlossen. Ziel ist es, die rund 560 Tiere des Tierparks wieder in ihren Herkunftsländern auszusetzen. Bei der Aktion machen auch Organisationen mit, die nach eigenen Angaben schon Erfahrunpg haben, wie man Tiere in der Wildnis aussetzt.

Es gibt auch schon einen Plan, wie der Zoo genutzt wird, wenn er einmal leer ist. Da sollen dann geschmuggelte exotische Tiere aufgenommen werden, die der Zoll sicherstellt.