An der französischen Atlantikküste sind in diesem Winter wohl so viele tote Delfine angeschwemmt worden wie noch nie.

Nach Angaben eines Forschungsinstituts waren es mindestens 910 Tiere. Allein in den letzten Tagen seien mehrere Hundert Delfine angespült worden. Die Fachleute sagen, dass die Tiere durch Fischernetze oder Schiffsschrauben verletzt wurden. In Frankreich wurden in den letzten Jahren jeden Winter mehrere Hundert tote Delfine an der Atlantikküste angespült. Die Tiere kommen vor allem kurz vor Frühlingsbeginn nah an die Küsten, um nach Nahrung zu suchen. Oft kommen ihnen große Fischerboote in die Quere. Naturschutzorganisationen werfen Frankreichs Regierung vor, zu wenig gegen das Delfinsterben zu tun. Sie fordern unter anderem zwischen Februar und März ein Fischereiverbot.