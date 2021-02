Es klingt paradox: Frauen verursachen zwar weniger schwere Autounfälle als Männer, aber sie erleiden bei Unfällen schwerere Verletzungen.

Das hat laut einer Studie eines Forschungsinstituts der US-Versicherungsbranche einen einfachen Grund: Frauen fahren meist kleinere Autos. Die Fachleute hinter der Untersuchung haben sich polizeilich dokumentierte schwere Unfälle angesehen, die zwischen 1998 und 2015 passiert waren. Dabei kam heraus, dass Frauen bei Frontalzusammenstößen dreimal so häufig wie Männer Beinverletzungen oder eine Gehirnerschütterung erlitten und doppelt so häufig schwere Verletzungen wie ein Schädel-Hirn-Trauma.

Die Forschenden wollten wissen, ob das an bestimmten körperlichen Eigenschaften von Frauen liegt, und haben in einem zweiten Schritt nur noch vergleichbare Unfälle analysiert – bei denen die Größe und das Gewicht des Autos ungefähr gleich waren. Diese angepasste Fallmenge reduzierte die statistischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern deutlich. Die Vermutung mit der Autogröße bestätigte sich auch nochmal, als sich die Forschenden die Art von Fahrzeugen angesehen haben, in denen die Unfallopfer saßen: Zum Beispiel befanden sich Männer dabei viermal so häufig wie Frauen in großen Lastwagen.