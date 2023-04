Wie kurvig darf eine Meerjungfrau sein?

Das wird in einer süditalienischen Stadt diskutiert, nachdem dort an einem neu gebauten Platz eine Meerjungfrauen-Statue aufgestellt wurde - mit ziemlich großen Brüsten und dickem Hintern. Die Statue stammt von den Schülern und Schülerinnen eines Kunst-Gymnasiums.

Auf Social Media - etwa auf Facebook - bekamen sie für ihr Werk ordentlich Kritik ab, so nach dem Motto, so würde doch keine Meerjungfrau aussehen. Andere verteidigten die kurvige Statue. Zum Beispiel der Direktor des Kunst-Gymnasiums. Er sagte einem lokalen Fernsehsender, man sollte die Figur als Hommage an schöne Frauen sehen - auch wenn sie kurviger sei als die perfekte Frau aus der Werbung.

Derzeit ist die umstrittene Statue mit einem Tuch abgedeckt. Die offizielle Begründung dafür ist, dass der Platz noch nicht eingeweiht wurde. Er soll an die italienische Medizin-Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini erinnern. Die starb 2012 - und war passenderweise eine überzeugte Feministin.