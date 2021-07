Wie reagieren Frauen und Männer in Deutschland auf muslimische Frauen mit Kopftuch – Hängt das auch von den Werten ab, die die Frau mit Kopftuch vertritt?

Ganz anders reagierten Männer. Ihre Hilfsbereitschaft wurde im Experiment nicht davon beeinflusst, welche Werte die Frau mit Kopftuch in dem gestellten Telefonat vertrat.

Ergebnis: Passantinnen waren gegenüber der Frau mit Kopftuch dann hilfsbereiter, wenn sie den Eindruck gewinnen konnten, dass die muslimische Frau ein "modernes" Frauenbild vertritt. Dieser Eindruck wurde vorher durch ein gestelltes Telefonat vermittelt, das die Umstehenden mithören konnten. In dem redet die Frau mit Kopftuch über ihre Schwester und sagt entweder, dass sie das Recht hat zu arbeiten und nicht zuhause für die Familie sorgen muss – oder sie sagt das Gegenteil.

Das wollte ein US-Forschungsteam durch ein aufwändiges Experiment mit Schauspielerinnen an Bahnhöfen in 25 deutschen Städten herausfinden. Sie beobachteten das Verhalten von knapp 3800 unwissenden Menschen.

Ihr Experiment und die Ergebnisse beschreibt das Forschungsteam im American Journal of Political Science. Es ist nicht das erste Mal, dass das Team Diskriminierung in großangelegten Experimenten an deutschen Bahnhöfen untersucht.