Die Europäische Raumfahrtagentur hat für eine Studie 20 Frauen jeweils in eine Art Wasserbett gepackt – und das für fünf Tage.

Mit dem Experiment soll die Wirkung der Schwerelosigkeit auf den Körper erforscht werden. Das Besondere: Es ist erst das zweite Mal überhaupt, dass so etwas in einer Studie nur mit Frauen gemacht wurde; und das erste Mal in Europa. Die Ergebnisse des Tests der Esa werden jetzt ausgewertet.

Die Freiwilligen mussten für die Studie fünf Tage in eine Art Badewanne, die mit wasserdichtem Stoff überzogen ist. Die Teilnehmerinnen sind also trocken geblieben, schwebten aber praktisch im Wasser. In diesem Trocken-Tauchbad mussten die Frauen sowohl Essen als auch Schlafen sowie fast alle anderen Bedürfnisse erledigen.

Der Hintergrund der Forschung ist zu ermitteln, wie Menschen in Schwerelosigkeit gesund bleiben können. Denn ohne Erdanziehungskraft schwinden Muskel- und Knochendichte und Flüssigkeiten im Körper verlagern sich.