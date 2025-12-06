Die iranischen Behörden haben zwei Organisatoren eines Marathons verhaftet - weil dort Frauen unverschleiert mitgelaufen sind.

Der zuständige Staatsanwalt spricht laut Medienberichten von einem Verstoß gegen die Sittenregeln. Der Marathon war auf der Urlaubsinsel Kisch im Süden von Iran. Auf Social-Media-Postings war zu sehen, dass einige Frauen unverhüllt mitgemacht haben.

In Iran müssen sich Frauen eigentlich per Gesetz in der Öffentlichkeit verhüllen - immer mehr Frauen ignorieren die Regel aber. Sie tragen nur ein locker sitzendes Tuch auf dem Kopf oder gar keinen Schleier.

Viele iranische Geistliche und konservative Politiker sind wütend deswegen. Die Regierung hat aber harte Strafen abgelehnt, wenn gegen die Bekleidungsvorschrift verstoßen wird.