In Tschechien bahnt sich eine historische Änderung beim Nachnamen für Frauen an.

Das Abgeordnetenhaus hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, der Frauen die freie Wahl der männlichen oder weiblichen Form des Nachnamens erlaubt. Bisher müssen Frauen auf Tscheschisch - wie auch in anderen slawischen Sprachen - einen Familiennamen mit der weiblichen Endung "-ova" tragen, also etwa "Novakova", wenn der Ehemann "Novak" heißt.

Die Regelung wurde in letzter Zeit häufig als absurd und als Zeichen der Ungleichheit kritisiert. Die zweite Kammer des Parlaments, der Senat, muss dem noch zustimmen. Im tschechischen Sprachgebrauch wird die -ova-Endung sogar bei ausländischen Namen verwendet. So heißt Bundeskanzlerin Angela Merkel in Zeitungen auch Angela Merkelova.