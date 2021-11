In den Chefetagen von Unternehmen sitzen überwiegend Männer, für gleiche Jobs verdienen Frauen durchschnittlich weniger Geld -

eine Studie im Fachmagazin PNAS geht der Frage nach, ob der Gendergap mit der verbreiteten Theorie zusammenhängen könnte, dass Frauen weniger wettbewerbsfähig seien. Oder anders ausgedrückt: Ob sie keine Lust auf Wettbewerbssituationen haben. Dazu gab's ein Experiment: Frauen und andere wurden zufallsmäßig in Gruppen aufgeteilt und sollten gegen Geld Aufgaben lösen. Mal verdienten die Teilnehmenden Geld für sich, mal für ihre Gruppe, und in einer dritten Variante durften sie entscheiden, ob sie einzeln oder Gruppenweise bezahlt werden. Frauen wählten öfter die Variante der Gruppenbezahlung - in zwei Dritteln aller Fälle. Von den teilnehmenden Männern wollte dagegen die Hälfte lieber allein profitieren, die andere Hälfte wollte Gruppenprofite.

Die Forschenden interpretieren die Ergebnisse so, dass Frauen im Wettbewerb ebenso ambitioniert waren wie Männer. Aber Frauen fanden die Spielregeln besser, wenn auch andere Leute profitieren. In der Studie steht, dass noch viel Forschung nötig ist, um den Gendergap zu schließen. Sie rät Firmen aber schonmal zu sozialerem Verhalten, wenn sie auch Frauen ansprechen wollen.