In Osaka in Japan macht gerade die Abteilung Damenbekleidung einer Kaufhaus-Kette auf sich aufmerksam.

Die britische BBC berichtet darüber. Es geht um eine Markierung für Mitarbeiterinnen, die ihre Periode haben. Wer in dem Kaufhaus menstruiert, kann sich unter dem Namensschild freiwillig eine Karte anpinnen, auf der eine süße Comic-Figur abgebildet ist - übersetzt heißt sie "Miss Period".

Der Vorschlag kommt laut Geschäftsführung aus der Belegschaft selbst. Die Argumente für die Markierung von Frauen während ihrer Periode sind demnach: Dass sie in der Zeit zusätzliche Hilfe in Anspruch nehmen oder längere Pausen machen könnten - ohne sich erklären zu müssen.



Es hatten sich laut Bericht aber auch viele Menschen über die Brandmarkung beschwert, sogar aus der Kundschaft. Außerdem soll es zu Belästigung der Frauen mit Karte gekommen sein. Die Menstruation-Markierung gibt es seit einem Monat - das Kaufhaus will sie jetzt nochmal überdenken.