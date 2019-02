Wenn ein Bauernhof vererbt wird, geht der in einigen Bundesländern nach der Höfeordnung immer noch an den ältesten männlichen Erben.

Das ist ein Beispiel für die Benachteiligung von Frauen vor dem Gesetz. Forschende der Weltbank haben sich weltweit diskriminierende Gesetze zu Arbeit und Wirtschaft angeschaut. Dabei ging's auch um die Rechte, gleiche Berufe wie Männer auszuüben, gleiches Gehalt zu bekommen und um Schutz vor sexuellen Übergriffen. Heraus kam, dass sich in den letzten zehn Jahren viel getan hat, um Frauen in ihrem Arbeitsleben rechtlich gleichzustellen. In gut 130 von knapp 190 untersuchten Ländern gab es entsprechende Reformen. Sechs Länder haben sogar einen perfekten Indexwert von 100 Punkten: Es sind Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland, Luxemburg und Schweden.

Die Studie besagt aber auch: Im globalen Schnitt haben Frauen nur dreiviertel des Rechtsschutzes, der Männern in ihrem Arbeitsleben gewährt wird. In 56 Ländern hat sich überhaupt nichts getan. Frauen entstand dadurch letztes Jahr etwa ein Schaden von umgerechnet 140 Billionen Euro. Und unterm Strich hindern demnach diskriminierende Gesetze Frauen immer noch daran, wirtschaftlich unabhängig zu werden.