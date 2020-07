Promi-Frauen in Los Angeles wollen eine Frauenfußballmannschaft aufbauen, die ganz oben in der US-Liga mitmischen soll.

Investorinnen sind zum Beispiel die Schauspielerinnen Natalie Portman, Eva Longoria, Jennifer Garner und Tennisstar Serena Williams. Sie haben sich die Rechte gesichert, für die Saison im Frühjahr 2022 einen neuen Fußballverein an den Start zu bringen. Derzeit spielt in der Frauenfußball-Profi-Liga kein Team aus Kalifornien. Als Geldgeber ist auch Serena Williams' Ehemann Alexis Ohanian mit dabei. Er sagte, das neue Profi-Team solle mehr Möglichkeiten im Frauensport schaffen. Die Frauenfußball-Liga teilte mit, man freue sich über die Initiative. Es gebe in der Region Kalifornien großes Interesse an Frauenfußball und viele Fans.