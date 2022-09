Sambias Fußballverband geht Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Frauenfußball nach.

Nach eigener Aussage wurde inzwischen die Polizei eingeschaltet. Der Verband sagt, dass es bisher zwar keine offiziellen Beschwerden gibt. In sozialen Medien kursierten aber Anschuldigungen, Spielerinnen der Nationalmannschaft seien Opfer von Missbrauch durch das Trainerteam geworden. Der Fußballverband bittet alle, die genauere Infos haben, sich zu melden.

Das sambische Frauenteam war in den letzten Jahren sehr erfolgreich und hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Außerdem hat es in diesem Jahr beim Afrikanischen Nationen-Pokal den dritten Platz belegt und sich erstmals für die Frauen-Weltmeisterschaft qualifiziert.