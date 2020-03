Millionen Frauen in Mexiko streiken heute und gehen nicht zur Arbeit.

Damit weiten sie die Protest zum Internationalen Frauentag gestern aus. Die Aktion heißt "Ein Tag ohne uns" und soll zeigen, wie das Leben wäre, wenn Frauen aus der Gesellschaft verschwinden würden.

3800 Morde an Frauen in einem Jahr

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sagte, dass es Regierungsmitarbeiterinnen freisteht, sich an dem Streik zu beteiligen. Er hat aber auch politische Gegner beschuldigt, Mexikos Sicherheitsprobleme auszunutzen, um seine Regierung zu untergraben.

In Mexiko hatte es zuletzt mehrere besonders brutale Frauenmorde gegeben. Letztes Jahr haben die Behörden in dem Land etwa 3800 Morde an Frauen registriert. Knapp jeder dritte Mord wurde als "Femizid" eingestuft. Das heißt, die Opfer wurden wegen ihres Geschlechts getötet.

Demo gegen Gewalt: "Mexiko tötet uns"

Gestern sind in Mexiko-Stadt Zehntausende Frauen zum Weltfrauentag auf die Straßen gegangen, um gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu protestieren. Sie riefen Parolen wie "Mexiko tötet uns".