Eigentlich ist es nur eine Service-App - für Frauen in Saudi-Arabien kann sie aber auch zur Falle werden, wenn sie das Land ohne Erlaubnis verlassen wollen.

Es geht um die Behörden-App Absher. Damit können die Saudis zum Beispiel ihre Autos anmelden oder einen Behörden-Termin vereinbaren. Allerdings gibt es auch eine Funktion, mit der saudische Männer die Reisepläne ihrer Frauen, Schwestern oder Töchter bestätigen können. Sie bekommen auch eine Nachricht, wenn deren Pass benutzt wird.

In Saudi-Arabien muss ein männlicher Vormund zustimmen, wenn eine Frau reisen will. Zwei Schwestern, die aus Saudi-Arabien geflohen sind, haben der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass ihnen das nur gelungen sei, weil sie ihrem Vater das Handy mit der App gestohlen haben. Sie fordern von Apple und Google, Absher nicht mehr auf ihren Plattformen anzubieten - auch die Uno-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet hatte das schon gefordert. Google hat schon angekündigt, Absher zu behalten. Apple-Chef Tim Cook sagte laut Reuters, dass er die App nicht kennt, sie aber überprüfen will.