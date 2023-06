Gegen Sexismus gibt es viele Kampagnen weltweit - aber sexistische Ansichten halten sich trotzdem hartnäckig.

Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Uno-Entwicklungsprogramms UNDP. Fast 90 Prozent der Befragten, sowohl Männer als auch Frauen, hatten mindestens eine der abgefragten sexistischen Ansichten - zum Beispiel die Annahme, dass Männer bessere Führungskräfte in Politik und Wirtschaft seien, für sie ein Uni-Abschluss wichtiger sei als für eine Frau oder dass es gerechtfertigt ist, wenn ein Mann seine Frau schlägt.

Uno findet Stagnation bedenklich

Im Vergleich zur letzten Befragung fünf Jahre vorher hat sich an den Zahlen kaum etwas geändert. In Deutschland hatten knapp 40 Prozent der Befragten mindestens eine der abgefragten Ansichten. Die Uno findet die Stagnation bedenklich und sagt: Vorstellungen, die die Rechte von Frauen beschneiden, schaden der Gesellschaft insgesamt und bremsen die Entwicklung der Menschheit. Die Daten stammen von einem Projekt, das Werte und Überzeugungen von Menschen ermitteln will und umfassen 80 Länder - einen Großteil der Weltbevölkerung.