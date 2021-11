Der saudische Fußballverband führt eine Frauen-Liga ein.

Die erste Saison soll in gut einer Woche mit 16 Mannschaften starten. Die Gründung einer eigenen Meisterschaft ist Teil eines Konzepts, um den Frauenfußball in Saudi-Arabien zu unterstützen.

Sport treibende Frauen waren und sind in dem konservativen muslimischen Königreich noch immer verpönt. Insgesamt haben Frauen in Saudi-Arabien in den letzten Jahren aber mehr Rechte bekommen. Zum Beispiel dürfen sie inzwischen selbst Auto fahren oder auch alleine über Reisen entscheiden. Von einer vollkommenen Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist das Land aber nach wie vor weit entfernt.