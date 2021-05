In Sachen Digitalisierung kommt Deutschland offenbar voran.

Forschende vom Fraunhofer-Institut haben ihren neuen Bericht vorgestellt und sagen, dass sich unter anderem bei Ämtern einiges getan hat. Laut Index kann man sein Auto mittlerweile in fast jeder zweiten untersuchten Kommune online anmelden. Vor zwei Jahren war das nur in etwa jeder zehnten Kommune möglich. Die Fachleute haben auch festgestellt, dass deutlich mehr IT-Fachkräfte eingestellt wurden. Und: Auch der Netzausbau sei vorangekommen. Bei schnellem Internet per Glasfaser hakt es laut Fraunhofer-Institut aber weiter ziemlich.

Die Forschenden halten generell fest: Im Vergleich zu 2019 konnten sich meisten Bundesländer bei der Digitalisierung steigern. Vor allem Hessen, Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt hätten besonders stark zugelegt.