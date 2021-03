Raumlüfter sollen das Ansteckungsrisiko durch Coronaviren in Innenräumen senken.

Aber dazu müssen sie regelmäßig gewartet und der Filter ausgetauscht werden - denn da drin bleiben die Viren hängen. Zwei Fraunhofer-Institute warnen davor: Wenn der Filter zu lange drin ist, könne es zu einem Durchbruch kommen, bei dem geballte Virenmengen in die Luft gepustet werden. Und auch beim Filterwechsel müsse man sehr aufpassen, um nicht die Viren abzukriegen.

Viren unter Strom setzen

Als Alternative haben die Institute ein Lüftungssystem entwickelt, dass die Viren direkt selbst zerstört. Dazu wird die Raumluft in eine Salzlösung geleitet, in der die Viren hängen bleiben. Die Salzlösung wird unter Strom gesetzt und die Viren zerstört. Übrig bleiben laut den Entwicklungsteams nur kleine Mengen Kohlendioxid und Wasserstoff. Zur Zeit sind die Lüfter noch in der Testphase. Auf den Markt soll er frühestens in eineinhalb Jahren kommen.