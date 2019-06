Der Extremschwimmer André Wiersig hat als erster Deutscher die "Ocean's Seven" geschafft - das ist quasi das Freiwasserschwimm-Äquivalent zu den "Seven Summits" bei den Bergsteigern.

Der 47-jährige Wiersig ist am Vormittag durch die Straße von Gibraltar geschwommen, für die 14,4 Kilometer brauchte er 4 Stunden und genau 17 Minuten - auch wenn das für die Herausforderung Ocean's Seven eigentlich keine Rolle spielt. Wiersig sagte, dass es am Ende sehr emotional für ihn war - er sei heute der glücklichste Mann der Welt.

Der Paderborner ist erst der 16. Schwimmer überhaupt, der die Ocean's Seven durchschwommen hat. Dazu gehören außer der Straße von Gibraltar noch sechs weitere Meeresengen in der ganzen Welt, die alle zwischen 14 und 44 Kilometer lang sind: In Europa kommen noch der Ärmelkanal und der North Channel vor Schottland dazu. In Amerika geht es durch den Santa-Catalina-Kanal vor Los Angeles. In Ozeanien durch den Kaiwi Channel auf Hawaii und durch die Cookstraße in Neuseeland. Und in Asien geht es durch die Tsugaru-Straße vor Japan.

Hier ist Wiersig in einem Video vor der letzten Etappe zu sehen. Und im Februar war er im Early Bird hier bei Deutschlandfunk Nova zu hören.