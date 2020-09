Was tun in der Freizeit?

Das fragt die Stiftung für Zukunftsfragen regelmäßig mehr als 2000 Menschen, im Alter von 18 bis 74 Jahren. Dieser Befragung nach schauten die Menschen in Deutschland bisher - zum Beispiel nach Feierabend - am liebsten Fern. Jetzt hat das Internet das Fernsehen überholt. 96 Prozent gaben an, in der Freizeit im Netz zu surfen, 86 Prozent saßen noch regelmäßig vorm TV-Gerät. Im Vergleich zum Vorjahr war auch das Telefonieren weniger geworden.

Bei der Umfrage kam auch raus, dass Familien seit der Corona-Pandemie aktiver sind. Sie machen demnach öfter Tagesausflüge, Gesellschaftsspiele und gehen häufiger campen. Und jede und jeder zweite Befragte sagte, er habe lange Aufgeschobenes in seiner Freizeit erledigen können - wie die Steuererklärung oder Versicherungen durchzusehen.