Das Ende der Corona-Pandemie hat uns unsere Freiheit zurückgebracht - aber nicht unsere Freizeit: Davon hatten wir im ersten Corona-Jahr durchschnittlich fast eine halbe Stunde mehr als aktuell.

2020 waren es noch vier Stunden und 19 Minuten, dieses Jahr nur noch drei Stunden und 55 Minuten. Das geht aus dem aktuellen Freizeit-Monitor hervor.

Ein Grund dafür ist laut den Forschenden weniger Home Office. Denn auch wenn das weiter ermöglicht wird, kehren viele Mitarbeitende wieder ins Büro zurück. Die Zeit, die für den Weg draufgeht, fehlt dann für die Freizeitgestaltung. Und auch die Verpflichtungen haben wieder zugenommen - etwa Treffen mit Familienangehörigen oder ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein.

Die Forschenden gehen davon aus, dass die höhere Arbeitsbelastung auch in Zukunft anhalten wird, da die Wirtschaft versucht, sich zu stabilisieren. Gleichzeitig erkennen aber mehr Firmen an, welche Chancen in Teilzeit-Homeoffice stecken und wie wichtig ausgewogene Arbeitszeiten sind, damit die Mitarbeitenden produktiv sind und sich wohl fühlen.