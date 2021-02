Die Kulturorganisation der Uno macht sich Sorgen um die Zukunft der weltberühmten Tempelanlagen von Angkor Wat in Kambodscha.

Der Grund: Der Casino-Betreiber NagaCorp will einen ziemlich großen Vergnügungspark ganz in der Nähe bauen. Die Unesco teilte mit, sie habe viele Appelle von Fachleuten bekommen. Die Nähe des geplanten Parks zu den geschützten Tempeln und die Größe, der Umfang und das Konzept könnten Auswirkungen auf Angkors einzigartigen Wert haben. Der Investor will offenbar umgerechnet knapp 300 Millionen Euro in den Park investieren, der 75 Hektar umfassen soll.

Das in Hongkong gelistete Hotel- und Freizeitunternehmen NagaCorp ist der größte Casino-Betreiber in Kambodscha. Im November hatte er seine Pläne für den Themenpark vorgstellt. Geplant sind fürs erste ein Wasserpark, zwei Fünf-Sterne-Hotels mit 500 Zimmern, eine "Chinatown" und ein Indoor-High-Tech-Themenpark.

Die Tempelanlagen von Angkor Wat gelten als eine der bedeutendsten archäologischen Stätten der Welt. Sie waren zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert das Zentrum der Khmer Kultur.