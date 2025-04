Zu dem Ergebnis kommt zumindest ein Forschungsteam zweier japanischer Unis im Fachjournal "Research Methods in Applied Linguistics". Die Forschenden haben verglichen, ob ein KI-Sprachmodell einen bestimmten Englisch-Sprachtest genauso gut auswerten kann wie menschliche Prüferinnen und Prüfer. Dabei sollten japanische Studierende englische Sätze wiederholen – die waren aber so lang und komplex, dass man sie nicht einfach nachsprechen kann, sondern erst nachdenken und sein Sprachwissen nutzen muss, um sie aufzusagen. Die Menge der Fehler dabei verrät, wie gut jemand Englisch kann. In der Studie konnte das die getestete Spracherkennungs-KI genauso gut bewerten wie menschliche Prüfer.



Die Forschenden wollen ihr System zu einer Web-Plattform weiter enwickeln – und hoffen, dass Sprachtests damit einfacher und billiger werden.