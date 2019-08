So wie Menschen auch, kopieren Finkenküken ihre Eltern. Sie ahmen ihren Gesang nach. Das haben Forschende der Columbia University sich genauer angeschaut. Laut der Studie brabbeln Küken ihren Gesang, so wie Kleinkinder brabbeln, bevor sie anfangen zu sprechen. Um zu sehen, was im Gehirn der Finken passiert, haben die Wissenschaftler den Vögeln den Gesang ihrer Artgenossen vorgespielt. So haben sie den Bereich im Gehirn gefunden, der dabei besonders stark reagiert. Wenn die Vögel älter werden, verändert sich diese Gehirnregion. Die Wissenschaftler hoffen, so Rückschlüsse darauf ziehen zu können, warum Menschen ihre Muttersprache so leicht lernen, aber sich mit Fremdsprachen so schwer tun, wenn sie älter werden.