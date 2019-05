Ergebnis: Es sind vor allem Jugendliche zwischen 14 und 19 - und die Mehrzahl ist weiblich. Die Zahlen kommen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die zehntausende Demonstrierende bei der großen Demo am 15. März befragt hatten. Die TU Chemitz hat auch mitgemacht und die Ergebnisse jetzt vorgestellt. In Amsterdam, Florenz und Wien machten Mädchen und Frauen demnach am 15. März sogar 70 Prozent der Demonstrierenden aus.

Dass es bei den Demos einen höheren Frauenanteil gibt, führen die Forschenden darauf zurück, dass die schwedische Demonstrantin Greta Thunberg ein Vorbild sein könnte. Sie hatte die Proteste gestartet.