In der Hauptstadt Bangkok hat die Prozession für König Rama X. angefangen. Soldaten tragen den Monarchen mit einer Sänfte durch die Straßen bei Temperaturen von knapp 40 Grad. Entlang der sieben Kilometer langen Prozessionsstrecke haben sich mindestens 150.000 Menschen versammelt. Fast alle tragen Gelb, die Farbe des Königshauses. Für die Bevölkerung ist die Prozession eine der seltenen Gelegenheiten, ihren König mit eigenen Augen zu sehen.

Gestern war der neue König in Thailand offiziell gekrönt worden. Im Amt war er schon länger, seit dem Tod seines Vaters vor zweieinhalb Jahren. In Thailand gilt seit 1932 eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, die Macht des Königs ist durch die Verfassung eingeschränkt. Er hat keinen direkten Einfluss auf die Politik. Viele Menschen in Thailand verehren den Monarchen aber wie einen Gott. Seit einem Putsch vor fünf Jahren regiert in Thailand das Militär.