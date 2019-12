Der Klimawandel setzt ihnen zu und der Mensch nimmt ihnen Lebensraum weg. Ein Forschungsteam hat jetzt ein Gerät entwickelt, um die Bestände verschiedener Frosch-Arten in freier Wildbahn einfacher zu überwachen: das FrogPhone. Es kann an abgelegenen und schwer zugänglichen Orten aufgestellt werden und wird mit Sonnen-Energie betrieben. Forschungsteams können das FrogPhone von überall anrufen und dem Gequake zuhören und es abspeichern. Außerdem ist das Gerät mit Sensoren verbunden, die die Luft- und Wassertemperatur messen. Anhand der Daten lässt sich darauf schließen, wie viele Frösche einer Art an einem bestimmten Ort noch leben. Der Vorteil: Forschende müssen nicht ständig in den Lebensraum der nachtaktiven Tiere eindringen.

Mit dem FrogPhone könnte man in Zukunft auch andere Tierarten überwachen - alles, was es braucht, ist guten Empfang und genug Sonne.