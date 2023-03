Dicke Luft ist schlecht für die Paarung.

Das haben Forschende herausgefunden, die wissen wollten, ob sich Luftverschmutzung bei Fruchtfliegen auf das Paarungsverhalten auswirkt. Ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena konnte nachweisen, dass hohe Ozonwerte das Paarungssignal der Insekten zerstören. Womöglich trägt also auch die Luftverschmutzung zum weltweiten Insektensterben bei.

Die Fliegen kommunizieren wie andere Insekten auch über Pheromone. Das sind Lockstoffe, die den Fliegen untereinander anzeigen, wer sich paaren will, und auch, wer Männchen und wer Weibchen ist. Im Labor setzten die Forschenden die Fliegen in Luft mit erhöhten Ozonwerten, so wie es sie im Sommer in Großstädten gibt. Das verwirrte die Fliegen so, dass auch Männchen versuchten, sich miteinander zu paaren. Das Team schreibt, dass das Ozon die Lockstoffe so verändert, dass Fliegen sie nicht mehr wahrnehmen konnten.