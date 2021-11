Wie wir aussehen hängt von unseren Genen ab.

Forschende der Uni Kalifornien in San Diego wollten genauer untersuchen, welche Gene das genau sind, die unser Äußeres bestimmen, und wie diese Gene genau funktionieren. Bekannt ist schon, dass unser Aussehen, also zum Beispiel unsere Körperform und unsere Gesichtsform von sogenannten "Hox-Genen" gesteuert wird. Die Frage ist: Bestimmen die Gene selbst, wie der Körper aussieht, oder steuern sie andere Gene und sind dann eher indirekt für unser Aussehen zuständig?

Hox-Gene bilden nur ein Gerüst

Die Forschenden haben dafür Versuche mit Fruchtfliegen gemacht. Sie haben Hox-Gene ausgetauscht, so dass Laborfruchtfliegen die Gesichtsform von anderen Fruchtfliegen kriegen sollten. Die Versuche zeigten, dass sich die Gesichtsform nicht eins zu eins übertragen ließ, sondern nur in Ansätzen. Die Forschenden schließen daraus, dass die Hox-Gene eher wie ein Gerüst sind, das unser Aussehen indirekt vorgibt - also unsere Körperform nicht direkt, sondern indirekt steuern.