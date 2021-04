Wer hat sich nicht in den letzten Tagen richtig Frühling gewünscht, statt Kälte und Schnee im April?

Nach Meinung von Forschenden aus Finnland könnte uns so ein Wintereinbruch im Frühjahr in Zukunft noch öfter erwischen – wegen des Klimawandels. Sie schreiben in eine Studie, den Ursprung für solche Wetterphänomene gefunden zu haben: Der liegt wohl in der Barentssee nördlich von Europa. Als Fallbeispiel hatten sie den Wintereinbruch vom Februar 2018 genommen: Da gab es Schnee in vielen südeuropäischen Regionen. Zu dieser Zeit war es an vielen Tagen in Europa kälter als in der Arktis.

Mithilfe von Isotopen-Analysen konnten die Forschenden das Wasser für den Schnee in die Barentssee zurückverfolgen. Und auch ermitteln, warum große Mengen Feuchtigkeit nach Europa transportiert werden konnten. Der Studie zufolge sorgt weniger Eis auf dem Meer dafür, dass in der Barentsee mehr Meerwasser verdunstet. So entsteht der Rohstoff für Wintereinbrüche im Frühjahr - und das Wetterphänomen hängt aus Sicht der Forschenden direkt mit dem Klimawandel zusammen.