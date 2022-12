Lepra, Hepatitis B, Röteln und Pocken - das sind alles Infektionskrankheiten, mit denen sich die meisten Menschen in Deutschland heute nicht mehr herumschlagen müssen.

Vor etwa 1300 Jahren war das anders - das zeigt eine Analyse von Skeletten, die auf einem frühmittelalterlichen Friedhof in Lauchheim im heutigen Baden-Württemberg gefunden wurden. Ein Forschungsteam hat DNA aus 70 Skeletten isolieren können. Dabei stießen die Forschenden auch auf das Erbgut zahlreicher Erreger. Einige der Verstorbenen hatten sogar mehrere Infektionen. Die Forschenden betonen außerdem, dass sie durch die Analyse der Knochen nur Erreger nachweisen können, die durch Blut übertragen werden. Das bedeute, dass wahrscheinlich noch sehr viel mehr andere Krankheiten damals grassierten.

Die Untersuchung zeigt auch, dass die Menschen in Lauchheim damals ziemlich schlecht ernährt und damit auch anfällig für Krankheiten waren. Laut der Studie liegt das auch am Klima. In der späten Merowingerzeit gab es zahlreiche Hungersnöte, weil die sogenannte spätantike kleine Eiszeit immer wieder zu Ernteausfällen führte.