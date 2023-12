"Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern".

Das EU-Parlament will, dass solche Angaben in Zukunft konkreter werden. Es hat dafür gestimmt, dass die sogenannten "Frühstücksrichtlinien" verschärft werden. Die heißen so, weil sie für Honig und Marmelade gelten - aber auch für Saft. In Zukunft sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU auf der Verpackung genau nachlesen können, aus welchen Ländern Honig oder das Obst für die Marmelade kommt.

Gesetz noch nicht in Kraft

Die EU importiert aktuell viel Honig aus China. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass dieser oft nicht europäischen Standards entspricht. Auf den Etiketten ist das für die Verbraucher meistens aber nicht zu sehen. Bevor die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen die EU-Staaten das Ganze noch endgültig aushandeln.