Stadtfüchse jagen weniger und suchen mehr nach Knochen im Müll - und das kann man ihnen schon am Körperbau ansehen.

Die Schnauze ist kürzer und breiter geworden, der Schädel kleiner. Es sieht aus, als wäre der Stadtfuchs mehr aufs kräftige Zubeißen ausgelegt, der Landfuchs dagegen mehr auf Schnelligkeit, sagt ein Evolutionsbiologe von der Uni Glasgow in Schottland. Mit seinem Team hat er Fuchsschädel aus den Sammlungen von Museen untersucht. Dort lagern mehr als tausend Überreste von Füchsen, die Anfang der 70er in London und rundherum getötet wurden. Bei jedem Schädel wurde genau notiert, wo das Tier erlegt wurde. In der Stadt oder fern von Menschen, im Wald.

Beim Vergleich der Schädel zeigte sich, dass sich die Schädel der Füchse von Generation zu Generation auseinanderentwickelt hatten - je nachdem, wo sie gelebt haben. In Städten haben sie sich laut der Studie ähnlich an den Menschen angepasst wie die Vorläufer unserer Hunde und Katzen.