Beim Führerschein durch die Prüfung rasseln? - Das ist vielen schon passiert.

Ein Prüfling in England hat es 59 mal probiert - erst beim 60. Versuch hat die theoretische Fahrprüfung dann geklappt. Der Fahrschüler oder die Fahrschülerin aus der Nähe von Birmingham musste also auch 60 Mal die Gebühr für die Prüfung zahlen - insgesamt gut 1600 Euro.

In England dürfen Fahranfänger erst praktische Fahrstunden nehmen, wenn die Theorie geschafft ist. Bei der theoretischen Prüfung gibt es ähnlich wie in Deutschland Fragen mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Außerdem einen Test, bei dem in Videos von Verkehrssituationen die mögliche Gefahr erkannt werden muss.

Laut dem britischen Verkehrsministerium haben zuletzt 44 Prozent der Prüflinge die Theorie im ersten Versuch geschafft. Vor 15 Jahren waren es gut 20 Prozentpunkte mehr. Rekordhalter im Durchfallen ist übrigens ein Fahrschüler von 2012 - er ist 92 Mal durch die Theorie gefallen.