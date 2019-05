So lässt sich das zusammenfassen, was Mexikos linksgerichteter Präsident Andrés Manuel López Obrador vorhat. Er will, dass beschlagnahmter Besitz von Kriminellen und korrupten Politikern ab sofort versteigert wird. Das Geld soll dann für Sozialprogramme genutzt werden. Als erstes kommen am Wochenende 82 Autos unter den Hammer - auch Luxuskarossen und gepanzerte Lastwagen - für geschätzt mindestens 1,3 Millionen Euro. Demnächst sollen dann Schmuck versteigert werden und sogar beschlagnahmte Luxus-Anwesen. Um die Auktionen kümmert sich ein neues Institut, das die Regierung extra eingerichtet hatte, um Beschlagnahmtes zu verwalten.

Organisiertes Verbrechen und Korruption sind im Mexiko weit verbreitet. Die Mordrate ist hoch, was vor allem mit der Drogenkriminalität zu tun hat. Obrador ist seit Dezember im Amt und hatte im Wahlkampf versprochen, dass Gewalt und Kriminalität weniger werden sollen. Unter anderem durch bessere Sozialprogramme.