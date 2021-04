Ja, es gibt Forschende, die sich mit der Frage beschäftigen, wieviele Blubberbläschen in einem Glas Bier sind.

Ein Experte und eine Expertin von der Uni Reims in der Champagne zum Beispiel. Sie haben zuerst gemessen, wie viel Kohlendioxid in einem Viertelliter Pils, beziehungsweise Lager-Bier gelöst ist. Mit dieser Information haben sie ausgerechnet, wie viele Bläschen in einem Glas aufsteigen und zusammen die Schaumkrone bilden - so lange, bis das Bier schal geworden ist.

Ihr Ergebnis: Es kommt drauf an. Nämlich darauf, wie hoch das Glas ist - je höher und schmaler, desto mehr Blasen - und wie viele kleine mikroskopische Unebenheiten in der Glasoberfläche sind - je mehr, desto mehr Bläschen. Insgesamt kommen die beiden Forschenden auf 200.000 bis zwei Millionen Bläschen pro Viertelliter Bier.