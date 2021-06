Und sie starten offenbar auch schon mit unterschiedlichen Erwartungen an ihr Gehalt. Das zeigt eine Befragung von mehr als 800 Studentinnen und Studenten an zwei schweizerischen Unis. Die Teilnehmenden sollten angeben, mit wie viel Gehalt sie einsteigen wollen und wie viel sie drei Jahre danach verdienen wollen. Außerdem wurden sie gefragt, in welcher Branche sie arbeiten wollen und wie viel und ob sie eine Familie wollen.

Frauen erwarten zehn Prozent weniger als Männer

Es zeigte sich: Sowohl Männer als auch Frauen gingen sehr optimistisch an die Sache ran. Allerdings lag die Vorstellung vom Einstiegsgehalt bei Frauen im Schnitt 9,7 Prozent unter der ihrer Kommilitonen und für drei Jahre später erwarteten sie 11,6 Prozent weniger Geld. Den größten Teil dieses Unterschieds kann man laut den Autorinnen und Autoren darauf zurückführen, dass Frauen eher in Branchen wollen, in denen weniger gezahlt wird und auch eher bereit sind, in Teilzeit zu gehen. Aber es gebe noch immer eine statistisch signifikante Lücke in den erwarteten Gehältern, die man damit nicht erklären könne.