Der Rapper Jay-Z will erreichen, dass es in den USA eine Justizreform gibt.

Dafür hat er gemeinsam mit dem Rapper Meek Mill und den Besitzern mehrerer Football-Clubs eine Organisation gegründet. Konkret geht es um die Bewährungsstrafen in den USA. Wer eine Straftat begeht, bekommt häufig eine lange Bewährung mit strengen Auflagen. Bei einem Verstoß dagegen kann man für Jahre im Gefängnis landen. Kritiker wie Jay-Z sagen, dass das vor allem die schwarze Bevölkerung trifft.

Seine Organisation nennt sich "Reform" und will vor allem Lobby-Arbeit leisten. Dafür will sie 44 Millionen Dollar ausgeben. Rapper Meek Mill ist selbst betroffen: Er wurde 2017 zu mehreren Jahren Haft verurteilt, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte - unter anderem, weil er sich mit seinem Mountainbike verkehrswidrig verhalten hat. Nach heftiger Kritik an der Strafe wurde er nach fünf Monaten auf Kaution freigelassen.