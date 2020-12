In vielen Ländern ist die Impfbereitschaft beim neuen Coronavirus niedriger als eigentlich nötig wäre, um die Pandemie schnell zu beenden.

In den USA wird deshalb darüber diskutiert, Menschen Geld zu zahlen, damit sie sich impfen lassen - die Rede ist von tausend Dollar und mehr. Ein Ökonom vergleicht das mit Kindern, die beim Arztbesuch ein Bonbon oder einen Lolli bekommen. Eine Juraprofessorin und ein Juraprofessor der Saint Louis University in den USA widersprechen aber. Im Wissenschaftsmagazin The Conversation schreiben sie, Geldanreize könnten genau das Gegenteil des Gewünschten bewirken.

Studien hätten gezeigt, dass Geld Menschen selten dazu bringt, zum Beispiel bei klinischen Studien mitzumachen, die sie für gefährlich halten. Stattdessen führten Zahlungen von etwa tausend Dollar dazu, dass mögliche Probanden die Forschung als besonders riskant einschätzen. Die beiden Forschenden warnen: Konkret bei Corona-Impfungen könnten Gegner eine Bezahlung als Beweis dafür sehen, dass etwas an der Impfung faul ist.