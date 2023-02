Der menschliche Geruchssinn wird oft unterschätzt - er kann sogar beim Lernen helfen.

Dass Düfte uns beim Lernen unterstützen können, zeigt eine Studie von Forschenden der Uni Freiburg. Dafür sollten Versuchspersonen Japanisch-Vokabeln pauken. Einige waren beim Lernen, beim Schlafen und schließlich auch beim Vokabel-Test Granulat mit Rosenduft ausgesetzt, einige nur teilweise, andere gar nicht. Es zeigte sich: Die Testpersonen, die über drei Tage und Nächte in allen Phasen dem Duft ausgesetzt waren, hatten einen deutlich größeren Lernerfolg.

Dass Schlaf für das Lernen offenbar wichtig ist, ist schon länger bekannt. Gedächtnisforscher gehen davon aus, dass während einer Phase, in der wir tief schlafen, Gelerntes verfestigt wird und in den Langzeitspeicher wandert. Der Leiter der neuen Studie sagt, dass die Nase dabei helfen kann, sich das Lernen im Schlaf zu erleichtern. Gelerntes wird offenbar besser gespeichert, wenn es so duftet wie beim Lernen.