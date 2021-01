In einem Vogelreservat im Norden des Senegal sind mindestens 750 Pelikane verendet.

Jetzt haben Laboranalysen ergeben: Sie sind an der Vogelgrippe gestorben. Das hat der Direktor des Nationalparks der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Vorher hatte es in 200 Kilometern Entfernung einen Ausbruch der Vogelgrippe H5N1 auf einer Geflügelfarm gegeben. Trotzdem hatten die Verantwortlichen die Vogelgrippe zuerst als Ursache für das Pelikansterben ausgeschlossen, weil die Krankheit eigentlich nur Vögel befällt, die Körner fressen. Pelikane fressen aber Fisch.

Andere Vögel im Schutzgebiet nicht betroffen

Die Kadaver der 740 Jungtiere und zehn erwachsenen Tiere waren am 23. Januar entdeckt worden, am Mittwoch wurde der Nationalpark Djoudj für Besucher geschlossen. Andere Vögel in dem Schutzgebiet sind offenbar nicht von dem Massensterben betroffen.

Das Vogelreservat im Norden des Senegal zählt seit 1981 zum Unesco-Weltkulturerbe. In dem Park leben fast 400 Vogelarten und mehr als drei Millionen Vögel.



Pelikane gelten nicht als gefährdet, aber ihre Zahl hat sich verringert. Die Vögel haben eine Flügelspannweite von bis zu dreieinhalb Metern und wiegen bis zu 15 Kilo. Damit gelten Pelikane nach den Albatrossen als die größten Vögel der Welt.