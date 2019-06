Im Vergleich zu gepolsterten Schuhen ist Hornhaut deutlich besser. Das schreibt ein Forschungsteam aus Deutschland, den USA und afrikanischen Ländern im Fachblatt Nature. Es hat sich die Füße von gut hundert Kenianern und US-Amerikanern angesehen. Je mehr die barfuß unterwegs waren, desto dicker war die Hornhaut unter ihren Füßen - logisch. Trotzdem konnten in Tests alle Teilnehmer Vibrationen an ihren nackten Füßen etwa gleich gut fühlen. In Schuhen mit dicker Sohle ging das viel schlechter.



In Versuchen auf dem Laufband konnten die Forscherinnen und Forscher außerdem sehen, dass Menschen mit dicken Schuhsohlen härter auftreten und damit mehr Energie auf ihre Gelenke übertragen. Bei Füßen mit dicker Hornhaut oder Schuhen mit ganz dünner Sohle war das nicht so. Das Team folgert deshalb: Hornhaut bietet Schutz, aber nicht auf Kosten des Gefühls oder der Kräfteverteilung.